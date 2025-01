LOSC ‍: Terrible nouvelle pour Edon Zhegrova

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Absent depuis le 14 décembre dernier, Edon Zhegrova va devoir patienter encore un peu avant de faire son retour sur les terrains. Blessé, le Kosovar doit s'absenter pour les six prochaines semaines.

C'est un très gros coup dur pour Bruno Genesio et le LOSC. Dès le début de la saison, Edon Zhegrova s'est rapidement imposé comme l'un des leaders offensifs d'une équipe qui a cartonné en Ligue des champions et qui s'est placé dans le bon wagon en Ligue 1. Toutefois, une blessure au pubis contractée au milieu du mois de décembre dernier le pousse à regarder son équipe depuis son canapé. Et si les supporters espéraient pouvoir compter prochainement sur lui pour les grosses échéances à venir, ils tombent de haut.

Edon Zhegrova absent jusqu'en mars

Comme l'indique Ouest-France, Edon Zhegrova va manquer les six prochaines semaines de compétition, toujours à cause de sa blessure au pubis. En clair, son retour n'est pas attendu avant le mois de mars, lui qui n'a pas joué depuis le 14 décembre 2024. Bruno Genesio ne pourra donc pas compter sur lui pour le dernier match de la phase de championnat de la Ligue des champions face au Feyenoord, capital pour la qualification. Le quotidien régional français ajoute qu'il n'est pas impossible que le LOSC se penche sur le recrutement d'un offensif pour pallier sa blessure.