France-Argentine ‍: Emiliano Martinez sifflé comme jamais à Lille

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Gardien de but de l’Argentine, Emiliano Martinez a fait des misères à la France lors de la dernière Coupe du monde. Le public lillois n'a pas pardonné.

C'était il y a plus d’un an, mais personne n’a oublié. Sportivement, il n’y a rien à dire sur son arrêt fabuleux contre Kolo-Muani sur la dernière action, ce qui a permis d’atteindre les tirs au but. En revanche, lors de cette séance, le gardien argentin a fait ce qu’il voulait pour déstabiliser les tricolores, y compris de l’anti-jeu caractérisé. Tout cela sans parler de ses gestes obscènes pendant les célébrations, en se moquant du pays hôte et de Kylian Mbappé sans trop se soucier des conséquences.

Bel accueil pour Martinez ! 🥶🇫🇷 pic.twitter.com/qo478TjEoY — Lucas34 (@lucaschampainne) April 18, 2024

Et ce jeudi soir, avec son équipe d’Aston Villa, il revenait pour la première fois en France, et s’est fait copieusement conspuer pendant tout le monde. Avec un but encaissé rapidement, une sortie ratée et même un ballon en pleine figure sur un coup-franc, Martinez a connu un début de match difficile alors que les sifflets à son encontre n’ont pas cessé une seule seconde.