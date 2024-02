Lille a trouvé le successeur de David en Ligue 1

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Après la récente signature du Serbe Andrej Ilic, Lille va tenter de recruter un nouvel attaquant cet été. Le club nordiste suit la situation du Rennais Arnaud Kalimuendo, retenu cet hiver, et apparemment considéré comme le potentiel successeur de Jonathan David au LOSC.

Le mercato hivernal à peine fermé, de nombreuses formations préparent déjà la prochaine période des transferts. C’est notamment le cas de Lille qui va de nouveau tenter de renforcer le poste d’avant-centre. Le LOSC vient d’enregistrer la signature d’Andrej Ilic, recruté à Valerenga (Norvège) pour 3,75 millions d’euros hors bonus. Le Serbe vient épauler ou concurrencer Jonathan David qui représentait jusqu’ici le seul spécialiste en pointe dans l’effectif.

Mais cet été, l’international canadien, lié aux Dogues jusqu’en 2025, va bénéficier d’un bon de sortie. Le club nordiste s’attend à son transfert et travaille donc sur sa succession. En effet, le journaliste Ekrem Konur indique que Lille observe la situation d’Arnaud Kalimuendo (22 ans) à Rennes. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été annoncé sur le départ en janvier, plus précisément du côté de l’Eintracht Francfort. Mais le Stade Rennais et son entraîneur Julien Stéphan se sont opposés au départ du Bleuet sous contrat jusqu’en 2027.

Rennes tient à Kalimuendo

« Il est toujours en mouvement, il travaille toujours pour les autres, encensait le coach des Rouge et Noir la semaine dernière. Il n'est pas égoïste, il est toujours tourné vers l'efficacité. S'il faut faire une course à vide pour ouvrir un espace, il le fera sans arrière-pensée. (...) C'est primordial dans son jeu et il le fait de manière naturelle. C'est pour ça qu'il n'a jamais été question d'ouvrir quoi que ce soit pour son départ, ou une réflexion quelconque. C'est tellement bon d'avoir un joueur comme ça dans un effectif, c'est tellement intéressant de pouvoir profiter de ces qualités-là dans le collectif. » Cet été encore, Rennes sera difficile à convaincre.