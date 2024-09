LOSC-PSG ‍: Thomas Meunier présente ses excuses à l'arbitre

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Le défenseur du LOSC s'en était pris aux arbitres du match LOSC-PSG après le but refusé en fin de match à Lille. Mais la VAR avait raison, et Thomas Meunier a eu le courage de revenir sur ses propos.

« Cruelle déception. Si proche, mais pourtant si loin. Fier de l'équipe et du public, malgré tout! J'espère pouvoir dire la même chose des arbitres d'ici peu ». Dans la foulée de la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier avait clairement remis en cause la décision des arbitres, ces derniers ayant finalement décidé d'annuler le but égalisateur de Tiago Santos pour une position de hors-jeu validée par l'assistance vidéo. Comme Olivier Létang, l'ancien défenseur du PSG était persuadé que cette décision était fausse et que le LOSC avait donc été privé du match nul face aux champions de France. Tout cela a engendré beaucoup de commentaires, et évidemment des insultes, sur les réseaux sociaux, le club de la capitale étant accusé d'avoir bénéficié de l'aide des arbitres.

Le LOSC n'a pas été volé contre le PSG

Mea culpa envers les arbitres. https://t.co/K1hEfpF01n — Thomas Meunier (@ThomMills) September 4, 2024

Sauf que finalement, la décision de refuser le but était la bonne, de nouvelles images fournies par la commission d'arbitrage permettant de constater qu'effectivement Tiago Santos était hors-jeu après l'intervention de Thomas Meunier. Alors, de manière tout à fait spontanée et avec fair-play, le défenseur belge de Lille a reconnu son erreur et via X (anciennement Twitter) il a envoyé un message direct à Benoît Bastien et ses collègues présents dimanche soir au stade Pierre-Mauroy. « Mea culpa envers les arbitres », a lancé Thomas Meunier. Pour l'instant, le président du LOSC n'a pas communiqué sur ce sujet, lui qui avait été très virulent contre les arbitres de la rencontre dont Olivier Létang avait dit qu'ils avaient déjà tronqué le championnat de Ligue 1.