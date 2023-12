Le LOSC dit non à la Super League

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Ce samedi, le club de Lille a rejoint la cohorte des clubs qui refusent d'envisager une participation à la Super League.

« Le LOSC confirme et maintient une position claire et ferme suite à la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le projet de Super League. Par la voix de son président Olivier Létang, « le LOSC réaffirme son attachement et son engagement pour un football populaire et des compétitions ouvertes et équitablement accessibles à tous. Nous affichons notre soutien entier aux institutions et aux compétitions du football européen ainsi que notre pleine coopération avec l’UEFA et l’ECA », indique le club de Lille dans un communiqué.