Lille enrage contre la LFP mais remercie l'OM et BeInSports

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

72 heures seulement après son match de Ligue des Champions contre Sturm Graz, le LOSC va devoir enchainer samedi à 17 heures avec un match capital contre l’OM. Une situation qui agace le président lillois Olivier Létang.

Les équipes françaises qui jouent en Ligue des Champions le mercredi ont généralement le droit à un repos plus important en jouant le dimanche en Ligue 1. On pouvait légitimement s’attendre à ce que le match OM-Lille soit donc programmé au dimanche, puisque l’équipe de Bruno Genesio a disputé mercredi soir sa 6e journée de Ligue des Champions contre Sturm Graz. Contre toute attente, la rencontre a finalement été programmée au samedi à 17 heures puisque BeInSports a choisi ce match en tant que deuxième choix, DAZN ayant le premier choix ce week-end avec PSG-OL. Mais au micro de RMC après la victoire de Lille contre Sturm Graz, le président nordiste Olivier Létang a révélé qu’il avait eu l’accord de BeInSports et de l’Olympique de Marseille pour décaler le match au dimanche. A priori, tout le monde était donc ok pour jouer le dimanche… sauf la LFP, ce qui met logiquement Olivier Létang en colère.

Indice UEFA : La France peut dire merci à Lille https://t.co/vc2EfbnUVD — Foot01.com (@Foot01_com) December 12, 2024

« L’idée n’est surtout pas de se plaindre. On a un match dans moins de 72 heures. Les garçons seront prêts. Après, il faut s’interroger sur le fonctionnement des instances. Vous avez forcément remarqué qu’il y a deux clubs qui ont joué le mardi soir en Champions League (le PSG et Brest) et qui jouent dimanche. Voilà... Pour tout vous dire, j’avais l’autorisation et la validation du président de l’OM pour jouer le dimanche. Nous avions l’autorisation d’un diffuseur pour jouer le dimanche. Mais malgré ça, on se retrouve avec un match à moins de 72h d’un match de Champions League. Il faut que chacun se regarde. Soyons tous professionnels et on va tirer le football par le haut » regrette Olivier Létang, qui aurait sans doute préféré jouer dimanche à 19 heures par un exemple, sur un créneau libre où aucun match ne se dispute et où BeinSports n’aurait donc pas fait concurrence à DAZN. Mais la LFP a décidé de rejeter cette requête et le choc entre l’OM et Lille au Vélodrome se disputera donc bien samedi à 17 heures, moins de trois jours après le rendez-vous européen des Dogues.