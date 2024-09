L'autre Mbappé va bientôt faire trembler la Ligue 1

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

LOSC-PSG verra bien la présence d'un Mbappé mais dans les rangs nordistes. Ethan, le jeune frère de Kylian, prend ses marques en milieu de terrain. Plus qu'un nom, il est un vrai apport pour les Dogues.

Ce dimanche, face au PSG, le LOSC n'aura enfin rien à craindre de Kylian Mbappé qui a déjà marqué 9 buts contre les Dogues en Ligue 1. Le seul membre de la famille du néo-madrilène sera même dans les rangs lillois. Cet été, Ethan Mbappé a quitté le PSG libre de tout contrat pour rejoindre le LOSC. Il est venu garnir le milieu de terrain du club nordiste, espérant montrer tout son talent en Ligue 1. Vu son nom, la pression est déjà immense sur ses épaules. D'aucuns questionnent son éclosion loin du cocon parisien et de la protection de son grand frère.

Ethan Mbappé, c'est du sérieux à Lille

Malgré de belles performances en Youth League par le passé, ses détracteurs estiment que le LOSC fait une meilleure opération médiatique que sportive avec ce renfort. Une analyse contredite par les premières minutes intéressantes d'Ethan Mbappé au LOSC cette saison mais aussi par Lucas Chevalier. Le portier lillois a été élogieux envers son jeune coéquipier en zone mixte à Prague mercredi soir.

« Certains pouvaient se demander s'il était là parce qu'il porte un nom prestigieux. Mais il a un pied gauche. On retrouve quelques similitudes avec Kylian dans son jeu. Il a un bon état d'esprit, il est là pour progresser. À l'entraînement, il met de l'impact. Je suis agréablement surpris. Ce n'est pas simple d'être comparé. Il se doit d'avoir un standard. Les gens seront plus durs car il s'appelle Mbappé mais ça reste un jeune joueur. Il va évoluer, prendre confiance en lui. J'espère qu'il nous aidera. Franchement, il a fait le bon choix en venant ici », a t-il lâché devant les journalistes. A 17 ans, Ethan Mbappé a encore le temps pour s'affirmer avec Lille. Club calme et moins en vue médiatiquement, le LOSC sait gérer au mieux les jeunes pousses comme Lucas Chevalier et Leny Yoro l'ont montré récemment.