Thomas Meunier signe deux ans au LOSC (off)

Par Claude Dautel

Le club de Lille a officialisé la signature pour les deux prochaines saisons de Thomas Meunier, le défenseur international belge passé notamment par le Paris Saint-Germain.

« Nous sommes très heureux d’annoncer la signature de Thomas Meunier. Thomas a démontré une détermination très forte et une grande envie de rejoindre notre club et notre projet et nous en sommes très fiers. Thomas est un joueur doté d’une grande expérience après avoir évolué dans quatre championnats différents (Belgique, France, Allemagne et Turquie). Il a déjà gagné 15 titres, participé à 70 matchs de compétitions européennes et 66 matchs avec son équipe nationale. Au-delà de son riche parcours, Thomas peut de surcroît évoluer à différents postes, latéral droit ou défenseur central. Cette polyvalence, cette expérience ainsi que le leadership de Thomas vont donc apporter beaucoup à notre équipe, notre coach et notre staff. Thomas sera opérationnel pour le départ en stage en Allemagne ce qui lui permettra de s’intégrer très rapidement », indique Olivier Létang, président du LOSC, dans un communiqué.