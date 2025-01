Zhegrova met le feu au mercato de Lille

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Le possible transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG pourrait avoir de lourdes conséquences sur un autre club de Ligue 1, à savoir Lille, puisque Naples fonce sur Edon Zhegrova pour le remplacer.

L’accord n’a pas encore été trouvé entre Naples et le Paris Saint-Germain, mais la venue de Khvicha Kvaratskhelia dans la capitale ne semble plus faire beaucoup de doutes. L’international géorgien veut rejoindre le PSG, qui négocie encore le prix à payer pour le faire venir avec les dirigeants de Naples. Quoi qu’il en soit, le transfert est en excellente voie et l’actuel leader de la Série A se penche déjà sur le successeur de « Kvara ». Plusieurs pistes sont étudiées dont celles menant à Alejandro Garnacho (Manchester United)… et à Edon Zhegrova, l’ailier droit du LOSC, auteur d’une saison exceptionnelle en 2023-2024 avec 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Zhegrova aimerait rejoindre Naples

Du côté de Lille, la position du club est limpide : Edon Zhegrova ne partira pas en cours de saison. Mais à en croire les informations du Corriere dello Sport, la situation n’est pas aussi simple que cela. Et pour cause, le média italien révèle que l’international kosovar souhaite rejoindre Naples lors du mercato hivernal. A Naples, l’attaquant du LOSC retrouverait Amir Rrahmani, son capitaine en sélection. Zhegrova pousserait pour obtenir gain de cause et rallier Naples dès le mois de janvier, ce qui a toutefois peu de chances d’arriver, Olivier Létang ayant promis à Bruno Genesio qu’aucun joueur important de l’effectif ne ferait ses valises au mois de janvier. La presse italienne affirme tout de même qu’en cas de proposition comprise entre 25 et 30 millions d’euros, Lille pourrait réfléchir. Un feuilleton que l’état-major du LOSC n’avait clairement pas prévu durant ce mercato hivernal.