Lille ‍: Un premier club se jette sur Zhegrova

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison fabuleuse à Lille, Edon Zhegrova attire les convoitises. Il sera très difficile pour les Dogues de résister aux assauts des clubs européens durant le mercato.

Avec 12 buts et 9 passes décisives au compteur, Edon Zhegrova s’est imposé cette saison comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si l’international kosovar a été nominé pour le titre de joueur de l’année aux trophées UNFP. Du haut de ses 25 ans, le milieu offensif de Lille explose et son profil attire logiquement des convoitises à l’approche du mercato. Sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2026, le natif d’Herford a un premier courtisan en Italie puisque selon les informations de Calcio Mercato, les dirigeants de l’AS Roma ont coché le nom de Zhegrova afin de renforcer l’effectif à la disposition de Daniele De Rossi la saison prochaine.

L1 : Edon Zhegrova à Nantes, l’info qui va rendre fou https://t.co/rpHnQmOd68 — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2024

Ce choix devra néanmoins être validé par le prochain directeur sportif du club de la Louve, lequel devrait être nommé dans les jours à venir et qui pourrait être l’actuel directeur sportif de Nice, Florent Ghisolfi. Le média italien ne cite par ailleurs aucun prix pour un éventuel transfert de Zhegrova, acheté 7 millions d’euros par Lille à Bâle il y a un an et demi et qui vaut au minimum le double voire le triple dorénavant. A n’en pas douter, Olivier Létang saura défendre au mieux les intérêts de son club dans le dossier Edon Zhegrova en réclamant une juteuse indemnité de transfert pour l’un de ses meilleurs joueurs lors du mercato à venir.