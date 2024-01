Lille signe Rafael Fernandes jusqu'en 2028

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Le LOSC a enregistré ce mercredi la signature de Rafael Fernandes, défenseur international portugais, lequel a signé pour 4 ans avec le club nordiste. Avant de rejoindre Lille, Rafael Fernandes évoluait sous le maillot du club portugais d'Arouca.

« Rafael Fernandes est considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération. Appelé en équipe nationale dans toutes les classes d’âge, des U16 aux Espoirs, il est d’ailleurs devenu en octobre dernier le tout premier joueur de l’Histoire d’Arouca à intégrer l’équipe du Portugal Espoirs. Joueur physique et performant dans les duels et le jeu aérien, il est également un défenseur central (droitier) vif et véloce. Sa marge de progression et son potentiel de développement sont élevés. Il figurait d’ailleurs sans surprise sur les tablettes de nombreuses écuries européennes. C’est finalement au LOSC, dans un club réputé pour sa capacité à développer ses jeunes talents, notamment portugais, qu’il franchira les prochaines étapes de sa progression », se félicite le LOSC après l'officialisation de cette signature.