LdC ‍: Pep Genesio fait trembler Diego Simeone

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions, le LOSC se déplace sur la pelouse de l’Atlético Madrid, dans l’optique de réaliser un nouvel exploit. Bruno Génésio, lui, a le secret pour triompher dans ce genre de matchs.

Après la trêve internationale et le retour des championnats le week-end dernier, place au retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sur la route du LOSC se dresse un nouvel obstacle de taille, l’Atlético Madrid de son entraîneur Diego Simeone. L’entraîneur argentin a emmené son club à deux reprises en finale de Ligue des Champions, en 2014 puis en 2016. Ce qui n’empêche pas la presse espagnole de se méfier de Lille et notamment de son entraîneur Bruno Génésio, qui a été qualifié de «tueur de géants» par le quotidien ibérique Marca, signe de la crainte qu'inspire l'ancien coach du Stade Rennais. Il faut dire que depuis le début de sa carrière d’entraîneur, l’homme de 58 ans a déjà battu Pep Guardiola (avec l’OL à deux reprises), José Mourinho (avec le LOSC) et bien sûr Carlo Ancelotti il y a quelques jours à peine face au Real Madrid.

Génésio admiratif du travail de Simeone à l’Atlético

🇫🇷🗣️ Bruno Génésio, Lille Coach: “Atletico Madrid players never give up—they are warriors like their coach.”@marca pic.twitter.com/AyhgM3d0z9 — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 22, 2024

C’est donc en confiance que le LOSC va se présenter dans la capitale espagnole ce mercredi. En attendant, Génésio n’a pas caché son admiration pour Diego Simeone dans une interview accordée à Marca : «Quand on voit Cholo, douze ans dans le même club, et ce qu’il a gagné… Je sais combien c’est difficile de gagner des matchs, de durer sur le banc et de remporter des titres. Cet Atlético est très bien organisé, chacun sait ce qu’il a à faire. Ils n’abandonnent jamais et sont des guerriers à l’image de leur entraîneur. Mais nous avons bien préparé le match et nous allons jouer à fond comme nous l’avons fait contre le Real Madrid. Mais la victoire contre le Real nous a montré que nous pouvons battre de grandes équipes. Il faut d’abord croire en soi», lance Génésio. Après le Real, Génésio et le LOSC se lancent désormais à la conquête du deuxième club de Madrid et espèrent bien frapper un nouveau gros coup en C1.