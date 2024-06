Ethan Mbappé fonce vers le LOSC

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat au PSG, Ethan Mbappé ne fera pas partie de l'équipe première la saison prochaine. A l'instar de son frère Kylian Mbappé, il va quitter Paris au mercato. Il devrait continuer sa carrière dans le Nord de la France.

Il est temps pour Ethan Mbappé de voler de ses propres ailes. Cet été, il sera éloigné de son frère Kylian pour la première fois de sa carrière. En 2017, Ethan Mbappé avait rejoint les équipes de jeunes du PSG au moment où Kylian arrivait de Monaco. Depuis, il a gravi les échelons montrant de bonnes choses en Youth League notamment. Mais, le départ de Kylian au Real Madrid sonne le glas de son aventure au PSG. Son contrat qui expirait à la fin du mois ne sera pas prolongé, obligeant Ethan Mbappé à s'installer dans le monde professionnel ailleurs.

Ethan Mbappé au LOSC, c'est tout bon

Si certaines rumeurs l'ont envoyé au Real Madrid en compagnie de son frère, ce ne sera pas le cas. Les Merengues ne sont pas intéressés par le profil du milieu de terrain de 17 ans. L'avenir d'Ethan Mbappé s'écrit plutôt du côté de Lille comme le confirme Foot Mercato. Le média indique que les contacts entre la famille Mbappé et le LOSC sont solides. Les négociations pour une signature du jeune homme sont bien avancées.

🚨⚪️🔴#ligue1

🔜Pas d'accord total encore, mais un deal en très bonne voie pour Ethan Mbappé au LOSC

▶️dossier géré par Olivier Letang et validé par Bruno Genesio https://t.co/wDzF8xKDJy https://t.co/3BoEKo6lyW pic.twitter.com/YHAGJMg0IL — Sébastien Denis (@sebnonda) June 22, 2024

Il ne manque plus qu'à trouver un accord définitif. Le club nordiste et Olivier Létang sont très confiants à ce sujet. Le président du LOSC est à l'initiative de ce recrutement et le nouvel entraîneur lillois Bruno Génésio a validé l'idée. Ce transfert pourrait faire le bonheur des deux parties. Le LOSC mettrait la main sur un jeune joueur français très coté et qui possède en plus un nom très solide médiatiquement. De son côté, Ethan Mbappé intégrerait un club plus familial que le PSG et habitué à vite lancer ses jeunes pousses comme ce fut le cas avec Leny Yoro sur la saison écoulée.