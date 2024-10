Le LOSC exige 30 ME pour ce joueur, ce n'est pas Jonathan David

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Joueur en forme du LOSC, Edon Zhegrova est resté dans le Nord de la France cette saison mais conserve une belle cote sur le marché des transferts. Plusieurs clubs de Série A, championnat de son ancien entraîneur Paulo Fonseca, gardent un œil sur lui.

La saison 2024/2025 d’Edon Zhegrova a démarré comme il a terminé la précédente. Élément clé du LOSC depuis la saison dernière, le joueur du Kosovo a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive en cinq rencontres de Ligue 1 depuis le mois d’août. Lille a terminé quatrième et a réussi à se qualifier en Ligue des Champions grâce à ses performances, et il a eu un rôle non négligeable lors de la victoire contre le Real Madrid. Très convoité lors du mercato d’été, le joueur était surveillé par la Juventus, l’AS Rome (dont le directeur sportif est Florent Ghisolfi) et l’Atalanta Bergame (vainqueur de la C3 en fin de saison dernière) selon les informations de Calcio Mercato. Le joueur est finalement resté en France, mais le départ de Paulo Fonseca vers l’AC Milan ravive les rumeurs d’un départ en Italie dans les prochains mois.

Vers des retrouvailles Milan - Zhegrova l’an prochain ?

Kosovo’s gem, Edon Zhegrova 🇽🇰🌟 pic.twitter.com/n2hkAdXaaL — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 12, 2024

Zhegrova, âgé de 25 ans, a incontestablement franchi un palier à Lille et avait même ouvert la porte à un départ pendant le mercato. Sous contrat avec son club jusqu’en 2026, il n’a pas encore prolongé mais n’est pas parti au clash avec sa direction, lui qui a la possibilité de découvrir la C1 cette saison. Cependant, le LOSC valorise son joueur à moins de 30 millions d’euros, ce qui est un montant accessible pour les formations transalpines qui gardent un œil attentif à sa situation. Le prix est relativement faible par rapport à ses dernières performances des derniers mois. Reste à savoir si l’AC Milan, désormais entraîné par Paulo Fonseca depuis l’été, entrera dans la danse dans la course à sa signature. Dans une interview accordée à Prime Vidéo il y a quelques mois, Zhegrova l’a confirmé, son entraîneur référence, c’est bel et bien Fonseca qui l’a eu sous ses ordres lors des deux saisons du technicien portugais à Lille. De quoi envisager des retrouvailles entre les deux hommes l’an prochain ?