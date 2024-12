LOSC. Lucas Chevalier scandalisé par l’agression sur Donnarumma

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Dévisagé par Wilfried Singo lors de la première mi-temps entre le PSG et Monaco mercredi soir, Gianluigi Donnarumma a reçu le soutien de son confrère Lucas Chevallier, étonné de la décision de François Letexier.

C’est l’une des images de la première partie de saison en Ligue 1. Gianluigi Donnarumma, totalement dévisagé après avoir reçu les crampons de Wilfried Singo près de l’oeil droit mercredi soir lors du match avancé de la 16e journée entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Le pire a été évité pour le gardien italien, mais on se demande encore par quel miracle le défenseur monégasque n’a pas été exclu. Ce jeudi, la décision de François Letexier fait polémique chez les observateurs, mais pas uniquement. Solidaire avec son confrère, le gardien lillois Lucas Chevalier a publié une story dans laquelle il s’interroge sur la décision prise par l’arbitre de cet électrique ASM-PSG.

Une décision arbitrale contestée par Lucas Chevalier

« Pas de rouge ? » a publié le troisième gardien de l’Equipe de France, photo de l’action à l’appui. Ce jeudi encore, on se demande comment François Letexier n’a pas au moins été appelé par la VAR pour revoir les images, surtout quand on connait les décisions prises dans un passé pas si lointain par ce même arbitre, notamment à l’encontre d’Amine Harit lors du Classique entre l’OM et le PSG. Une action qui à n’en pas douter restera comme l’un des faits marquants de cette saison 2024-2025, plus riche que jamais en polémiques arbitrales.