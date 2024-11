Jonathan David prévient Lille

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

La belle saison de Lille permet à Jonathan David de briller, et réciproquement. L'attaquant canadien a toutefois tenu à faire passer un message sur son avenir.

Attaquant vedette du LOSC ces dernières années, Jonathan David a toujours été annoncé sur le départ mais est à chaque fois resté dans le Nord. Ce fut encore le cas cet été et ce ne sont pas les supporters lillois qui vont s’en plaindre. Le Canadien continue de marquer des buts précieux, et semble même dans la forme de sa vie puisqu’il porte également les Dogues en Ligue des Champions. Toutefois, sur le plan comptable et surtout financier, le LOSC va faire une très mauvaise opération puisque Jonathan David a décidé de quitter le club en fin de saison, sans rapporter le moindre centime. Il sera en effet en fin de contrat, et selon l’informateur italien Nicolo Schira, il a expliqué une dernière fois à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son engagement. Il est désormais prêt à partir en fin de saison et ce sera donc le cas. Il aura alors 25 ans et n’aura probablement aucun mal à trouver un club de très haut niveau étant donné son talent, son sens du but, et son contrat se terminant.

10 ME de prime à la signature, David envoie l'addition

Pour son futur club, Jonathan David a au moins le mérite de savoir ce qu’il veut sur un plan personnel. C’est un salaire multiplié par trois, qui passera de 2 millions d’euros par an à 6. Le fait d’arriver libre va aussi lui permettre d’empocher une prime à la signature qui doit désormais atteindre les 10 millions d’euros. Autant dire que ce n’est jamais totalement gratuit pour le club qui le fera signer, mais cela reste moins cher qu’un transfert s’il avait toujours été sous le contrat. En attendant, Bruno Genesio et les Lillois vont essayer de profiter un maximum de leur Canadien, bien parti pour aider le LOSC à vivre une belle saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.