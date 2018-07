LOSC : Jackpot à Lille, une nouvelle vente à 20ME se dessine

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Après avoir vendu Yves Bissouma à Brighton, les dirigeants du LOSC pourraient encore conclure une belle vente au mercato. Excellent durant six mois l’an dernier, Thiago Mendes a la cote. Le Brésilien a un profil qui plaît énormément en Angleterre. Et selon les informations obtenues par The Sunday Times, West Ham est prêt à passer à l’offensive, et transmettre une offre conséquente aux dirigeants du LOSC.

Le média britannique affirme que West Ham pourrait lâcher 20ME pour recruter Thiago Mendes. Cela tombe bien, c’est précisément ce tarif qui a été fixé par Gérard Lopez et Marc Ingla. Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2022, Thiago Mendes pourrait ainsi être la cinquième recrue de West Ham. Très ambitieux cet été, les Hammers ont déjà recruté Issa Diop, Felipe Anderson, Andriy Yarmolenko et Jack Wilshere. Reste ensuite à savoir quelles seront les pistes de Christophe Galtier et de l’état-major du LOSC pour le remplacer dans les prochaines semaines…