Lille cartonne, Bruno Genesio n'en revient pas

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Déjà vainqueur du Real Madrid ou encore de l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, le LOSC s’est offert une nouvelle victoire mercredi soir sur la pelouse de Bologne. Une fierté pour Bruno Genesio.

A l’instar de Brest et de Monaco, Lille réalise une superbe campagne de Ligue des Champions. Après cinq journées, l’équipe de Bruno Genesio pointe à la 12e place du classement. Virtuellement qualifiés pour le play-off, les Dogues savourent après leur victoire à Bologne, leur troisième de la saison régulière après les succès contre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. En conférence de presse après la victoire de son équipe en Italie, Bruno Genesio n’a pas caché sa fierté… ni sa surprise. Car l’ancien coach de l’OL et de Rennes l’avoue, il ne pensait pas avant le début de la saison réaliser un tel parcours en Europe.

Bruno Genesio épaté par son équipe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

« C’est au-delà de nos espérances, parce qu’on devait passer deux tours avec quatre matches dès le mois d’août, on connaît la difficulté de le faire, puisque peu d’équipes françaises l’ont déjà réalisé, et surtout après le tirage au sort qu’on a eu, le plus dur je pense avec celui de Paris. Je ne pense pas qu’il y ait grand monde qui aurait parié sur le fait qu’on ait dix points après cinq journées. Mais quand je me retourne sur le parcours qu’on fait depuis le début de saison et sur l’évolution individuelle et collective de mon équipe, je ne suis pas forcément surpris. Gardons cet état d’esprit » a souligné Bruno Genesio, extrêmement fier de son équipe qui sait pour l’instant jongler entre les compétitions, se montrant performante en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Quatre jours après leur succès à Bologne, les Dogues seront à Montpellier dimanche après-midi pour tenter de monter sur le podium de la Ligue 1, espérant profiter dans le même temps du choc entre l’OM et Monaco.