Lille ‍: Jonathan David invendable, la raison est hallucinante

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

A un an de la fin de son contrat, Jonathan David est cité comme un joueur susceptible de faire ses valises à Lille. Mais l’international canadien suscite peu d’emballement sur le marché des transferts.

Il a beau enchainer les saisons à 15 buts ou plus en Ligue 1, Jonathan David n’est pas un joueur très courtisé sur le marché des transferts ces dernières années. Bien que dans la force de l’âge et très efficace dans un championnat du top 5 européen, le buteur canadien n’attire pas les foules de manière assez incompréhensible. Olivier Létang le regrette car le président de Lille verrait plutôt d’un bon oeil le départ de sa star afin de toucher une belle indemnité de transfert, car le risque de voir Jonathan David partir pour zéro euro dans un an est bien réel pour le club nordiste, qui avait payé 27 millions d’euros à La Gantoise pour le faire venir il y a quatre ans.

Ces derniers jours, un club de Premier League s’est tout de même renseigné pour faire venir l’attaquant canadien, il s’agit de West Ham. A la recherche d’un attaquant, les Hammers étaient prêts à faire un effort pour enrôler le buteur des Dogues, mais le club londonien a rapidement fait demi-tour. A en croire les informations du Sun, ce sont les prétentions de l’agent de Jonathan David qui ont effrayé West Ham dans la mesure où ce dernier réclame une commission XXL estimée à 11,5 millions d’euros sur le transfert à venir de Jonathan David.

West Ham effrayé par l'agent de Jonathan David ?

Autant dire que pour les clubs intéressés, une telle exigence de la part de l’agent du joueur est rédhibitoire, car cette somme doit s’ajouter au prix à payer à Lille, qui réclame entre 20 et 30 millions d’euros pour son attaquant vedette. C’est donc une enveloppe globale située aux alentours des 40 millions d’euros qu’il faut débourser pour s’offrir Jonathan David, dont les exigences démesurées de son agent n’ont pas fini de faire parler dans le monde du football. Si l’information se confirme et que son agent ne revoit pas ses prétentions à la baisse, il y a fort à parier que Jonathan David partira libre en juin prochain. Une véritable catastrophe industrielle pour le LOSC, qui avait prévu tous les scénarios, sauf celui-ci avec un joueur qui aurait dû permettre au club nordiste de réaliser une belle plus-value.