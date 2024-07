Nabil Bentaleb de retour au LOSC, la très bonne nouvelle

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Hospitalisé après un malaise cardiaque mi-juin, Nabil Bentaleb a rassuré sur son état de santé. Le milieu de terrain algérien est en effet passé au centre d’entraînement du LOSC pour donner de ses nouvelles.

Il y a un mois, le milieu de terrain du LOSC, Nabil Bentaleb, faisait un malaise cardiaque durant une partie de football avec des amis et devait être hospitalisé au CHU de Lille, créant de l’inquiétude dans les rangs nordistes. Un an après son arrivée dans le Nord en provenance d’Angers à l’issue d’un dossier qui avait d’ailleurs traîné tout l’été. Quelques semaines après son passage à l’hôpital, le Fennec était de passage au Domaine de Luchin ce 13 juillet pour donner de ses nouvelles, lors de sa première apparition en public depuis son accident. D’après le média DZ Ballon, le joueur de 29 ans a eu le droit à une haie d’honneur de la part du staff et de ses coéquipiers lors de son retour. Un beau moment pour lui qui poursuit sa convalescence.

Pas de date de retour prévue pour Nabil Bentaleb

𝑹𝒆𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒄𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒓𝒊𝒓𝒆 🤩



Nabil était au Domaine de Luchin pour voir ses coéquipiers aujourd'hui 🫶@nabilbentaleb42 ❤️ pic.twitter.com/KXdQy3izV4 — LOSC (@losclive) July 13, 2024

Après plusieurs rumeurs le concernant ces derniers jours, le LOSC était monté au créneau et avait publié un communiqué pour rappeler l’importance du secret médical. Nabil Bentaleb semble avoir bien récupéré et peut se concentrer sur sa rééducation, bien que les médecins du club nordiste se montrent prudents à son égard. Les médias parlaient quelques jours après son malaise d’une probable fin de carrière, mais rien n’est définitif à ce jour. Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, le LOSC n’a pas prévu de date de retour pour l’ancien joueur de Tottenham et Schalke. Il paraît ainsi peu probable de voir l’Algérien être dans la discussion pour la première journée de Championnat le week-end du 18 août sur la pelouse du Stade de Reims. A deux ans de la fin de son contrat avec son club de cœur, Bentaleb ne semble pas avoir abandonné l’idée d’un retour au plus haut niveau, mais la convalescence prendra sûrement plusieurs mois.