LOSC ‍: Jonathan David fixe la date de son départ

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

La situation contractuelle de Jonathan David est particulièrement délicate pour le LOSC. Libre en fin de saison, le buteur canadien n'aurait pas prévu de partir dès cet hiver.

Le nord de la France lui sied bien. Devenu meilleur buteur de l'histoire de la sélection canadienne en inscrivant son 31e but en 59 sélections face au Suriname, Jonathan David fait des ravages devant les yeux des plus gros clubs européens. Auteur de 13 buts cette saison toutes compétitions confondues, l'attaquant du LOSC est suivi de près par de nombreux cadors en Europe, à juste titre. Dans cette situation, les Dogues pourraient se frotter les mains. Mais un problème majeur subsiste : Jonathan David sera en fin de contrat en juin prochain et donc libre de discuter avec le club qu'il veut dès l'ouverture du mercato hivernal. Toutefois, pas d'inquiétude puisque le premier concerné n'aurait pas prévu de partir.

Jonathan David jusqu'au mois de juin ?

Jonathan David scores his 31st goal for Canada! 😤pic.twitter.com/1NAWqQVCMt — Major League Soccer (@MLS) November 20, 2024

La situation est ambivalente pour le LOSC. La direction lilloise est face à un os : faut-il vendre son atout offensif majeur cet hiver ? Le cas échéant, Olivier Létang récupèrerait des indemnités de transfert, bien qu'assez faible, qui aideraient à trouver son remplaçant. D'un autre côté, le club perdrait gros sportivement. Toutefois, si les Dogues acceptent de le garder jusqu'au bout de la saison, il partira libre, mais ces derniers n'y perdront pas sportivement.

Face à cette situation, Jonathan David a pris une décision forte. Sollicité par de nombreux cadors européens, l'attaquant canadien affirme qu'il ne veut pas quitter son club au milieu de la saison. « Aller dans un club à la mi-saison n’est jamais facile. Ce n’est pas comme au début d’une saison où vous avez une pré-saison, vous apprenez à connaître vos équipiers, vous avez le temps de vous acclimater. En janvier, c’est beaucoup plus compliqué », a déclaré le Lillois au New York Times. Une chose semble donc certaine, c'est que le LOSC pourra compter sur lui jusqu'au bout de son bail. Une prolongation étant quasiment impossible, Jonathan David ne devrait pas faire l'objet de trop de rumeurs en janvier. En attendant la suite...