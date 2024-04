« ‍Martinez mange tes morts ‍», un Lillois craque ‍!

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Emiliano Martinez a encore frustré une équipe française, avec sa participation active pour éliminer Lille en Coupe d'Europe. De quoi faire enrager Ludovic Obraniak.

Le LOSC est passé tout proche d’un très gros exploit en Ligue Europa Conférence en remontant le score et en dépassant Aston Villa avant de se faire rejoindre sur un but à quelques minutes de la fin. Par la suite, le scénario que tout le monde craignait s’est déroulé, à savoir une séance de tirs au but fatidique. Loin d’être impérial pendant le match, Emiliano Martinez a fait le travail lors de l’exercice du dernier recours, en stoppant les tentatives de Nabil Bentaleb et Benjamin André. Avec toujours son attitude provocante, même s’il a surtout répondu au public lillois qui l’a copieusement sifflé pendant 120 minutes. L’Argentin a réussi à récolter deux cartons jaunes, un pour gain de temps dans le match, et un pour provocation dans la séance des tirs au but, sans être expulsé.

Merci le @losclive, fier de vous !!! et Martinez mange bien tous tes morts !!!!!!!!!! — Ludo Obraniak (@Ludo_Obraniak) April 18, 2024

C’en était trop pour l’ancien joueur du LOSC Ludovic Obraniak, qui est également consultant pour La Chaine L’Equipe. Sur les réseaux sociaux, il a littéralement craqué avec une sortie virulente : « Merci le losc, fier de vous !!! et Martinez mange bien tous tes morts !!!!!!!!!! », a expliqué le joueur formé à Metz, mais qui se sent clairement lillois, club avec lequel il a disputé le plus de matchs dans sa carrière. Un craquage totalement assumé par le Franco-Polonais, qui a avoué que l'élimination nordiste et les provocations de Martinez étaient de trop pour lui. La frustration est en tout cas terrible, mais Emiliano Martinez a toujours le don de s’en sortir malgré l’agacement qu’il provoque.