Lucas Chevalier et Deschamps, ça devient scandaleux

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Face à la Juventus, le LOSC a de nouveau réalisé un grand match en Ligue des champions. Alors qu'il a encore rendu une copie plus que propre, Lucas Chevalier se rapproche de l'équipe de France.

Décidément, le LOSC est impressionnant depuis le début de la saison. Si le début de saison en Ligue 1 aurait pu être plus régulier, les hommes de Bruno Genesio se classent tout de même à la 4ᵉ place du championnat de France. En Ligue des champions, le tirage au sort aurait pu être plus clément. Mais pour les Lillois, cela ne semble pas être un problème.

Après une première défaite face au Sporting CP, les Dogues ont redressé la barre, au point d'être particulièrement impressionnants. Une victoire retentissante face au Real Madrid à domicile puis face à l'Atlético de Madrid au Civitas Metropolitano avant de recevoir la Juventus. A chaque fois, Lucas Chevalier, le gardien de but lillois, a montré toute l'étendue de son talent. Contre le club de la Vieille Dame ce mardi soir, il s'est encore un peu plus rapproché de l'équipe de France.

Lucas Chevalier cartonne encore !

Il commence a être pas mal Chevalier non ? Si Alban Lafont, benjamin Lecomte ou Restes se blessent on peut penser à lui en équipe de France non ? Au moins en équipe de France militaire … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 5, 2024

Depuis plusieurs mois déjà, les observateurs du football français se demandent quand Lucas Chevalier fera enfin ses premiers pas en équipe de France. Homme fort des Espoirs, il estime toutefois avoir le niveau pour prétendre à une progression vers la plus haute marche du football national. Hier encore, face à la Juventus, le gardien de but du LOSC a appuyé ses dires en réalisant un match de haut niveau. Auteur d'une parade titanesque sur une lourde frappe de Dušan Vlahović à la 34ᵉ minute puis d'un arrêt du pied sur le corner qui suit, il permet aux siens de souffler juste après l'ouverture du score lilloise.

Logiquement, sa prestation, malgré le match nul final entre les deux équipes, donne toujours plus envie de le voir être appelé en équipe de France. Pour Daniel Riolo, éditorialiste chez RMC, c'est en tout cas une évidence que Didier Deschamps doive l'appeler jeudi prochain pour le prochain rassemblement des Bleus. « Il commence à être pas mal Chevalier, non ? Si Alban Lafont, Benjamin Lecomte ou (Guillaume) Restes se blessent, on peut penser à lui en équipe de France non ? Au moins en équipe de France militaire », ironise-t-il sur son compte X. Reste à savoir si le sélectionneur des Bleus est du même avis. Avec la récente blessure d'Alphonse Aréola, habituel troisième gardien chez les A, une porte s'ouvre pour Lucas Chevalier.