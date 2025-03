Lille et Genesio rigolent de tout

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Avant de retrouver Dortmund en Ligue des champions, Lille a péniblement battu Montpellier 1-0. Une prestation décevante face au dernier qui n'a pas inquiété Bruno Génésio. L'entraîneur lillois était heureux d'avoir évité le piège héraultais.

Cinquième de Ligue 1, le LOSC s'attendait à vivre une soirée tranquille contre Montpellier. Le MHSC est dernier du championnat et possède surtout la pire défense de l'élite. Lille a effectivement remporté le match mais sur le petit score de 1-0. Le service minimum pour une équipe nordiste pas toujours inspirée. Le public de Pierre-Mauroy ne s'y est pas trompé, sifflant par moments ses joueurs. Certains fans des Dogues s'inquiètent de cette prestation, à quelques jours d'affronter Dortmund en huitième de finale retour de Ligue des champions. Ces critiques et cette négativité n'ont pas été partagées par Bruno Génésio. Parfois un peu dur avec ses joueurs devant la presse, l'entraîneur lillois était très satisfait du match livré contre Montpellier.

Génésio a beaucoup apprécié le match du LOSC

« On a fait un match réussi à 100 % quand on voit que d'autres équipes de Ligue des Champions n'ont pas gagné. On aurait aimé marquer plus de buts mais on a gagné. Je félicite mes joueurs, ce n'était pas simple contre un bloc regroupé. Il fallait être patient. Il y a certains matchs contre des plus petites équipes, il faut prendre notre temps contre des blocs bas. On progresse notamment par rapport au match contre Le Havre, on s'était laissé embarquer et on s'était fait contrer. Ce soir on était plus organisé. J'avais demandé beaucoup d'équilibre quand on avait le ballon pour éviter les contres. Il nous a manqué un peu de vitesse pour faire mal dans les 30 derniers mètres. A la fin on a un peu trop reculé et on s'est mis en danger », a t-il réagi auprès de DAZN. Dans le même moment, Dortmund a lui chuté à domicile contre Augsbourg 1-0. De quoi montrer le sérieux et la solidité du LOSC.