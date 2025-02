Huit mois après son arrêt cardiaque, Nabil Bentaleb entre et marque

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Très belle histoire pour le LOSC à Rennes ce dimanche soir. Dans un match cadenassé où les Lillois dominaient sans marquer, c’est Nabil Bentaleb qui a ouvert le score. Un but loin d’être anodin car c’était le grand retour de l’international algérien, qui venait de rentrer en jeu quelques minutes plus tôt pour le premier match de sa saison. L’été dernier, le milieu de terrain qui a débuté à Lille mais s’était fait connaitre avec Tottenham, avait subi un arrêt cardiaque en plein intersaison. Après toute une série de tests, Bentaleb a tout récemment repris l’entrainement mais son retour rapide a marqué les esprits, tout comme son but décisif quatre minutes après son entrée en jeu.