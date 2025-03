LOSC ‍: Lille travaille sur l’après Genesio, c’est une surprise

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Alors que le LOSC s’attend à être attaqué pour Bruno Genesio lors de la prochaine intersaison, le président des Dogues Olivier Létang planche déjà sur le nom du successeur de l’ancien entraîneur lyonnais.

Débarqué durant l’été 2024 après une expérience mitigée du côté de Rennes, Bruno Genesio a réalisé de grandes choses sur le banc des Dogues. Puisqu’après avoir qualifié le LOSC en Ligue des Champions via le championnat la saison passée, l’ancien coach de l’OL a brillé pendant cet exercice 2024-2025. Avec notamment des victoires de son équipe contre le Real Madrid ou l’Atlético de Madrid, Genesio a réussi à replacer Lille sur l'échiquier du football européen, malgré une défaite en huitièmes de finale de la C1 face à Dortmund. Suite à ces belles réussites, l’entraîneur français a donc confirmé ses prédispositions pour coacher au très haut niveau.

Seul entraîneur avec Jürgen Klopp, à avoir battu Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti ou Diego Simeone en Coupes d’Europe, Genesio envisage clairement de faire ses valises l’été prochain. Suivi par des clubs à l’étranger, l’entraîneur de 58 ans se verrait bien tenter sa chance dans l’un des quatre grands championnats, que ce soit en Premier League, en Liga, en Serie A ou en Bundesliga. Donc même s’il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 au LOSC, Genesio aura sûrement des envies d’ailleurs après sa belle saison, et Olivier Létang ne pourra pas faire grand-chose pour le retenir.

Zoumana Camara, le profil parfait pour Létang

Mercato - LOSC : Zoumana Camara pisté ?👇👇👇https://t.co/erXpdkiVer — LiveFoot.fr (@livefootfr) March 30, 2025

C’est donc pour cette raison, et pour éviter d’arriver devant le fait accompli pendant l’intersaison, que l’ancien directeur sportif du PSG planche déjà sur le potentiel successeur de Genesio. Et d’après les informations du site Live Foot, Létang s’intéresse à Zoumana Camara. Bien décidé à l’idée d’installer un technicien de la nouvelle génération sur le banc, comme cela peut déjà être le cas à Rennes avec Habib Beye ou à Lens avec Will Still, Létang pense que le projet d’avenir du LOSC passe par la venue d’un coach comme Camara.

« Le profil de Zoumana Camara aurait les faveurs du board lillois. Cotoyé au PSG et très apprécié par le président Létang, Camara cherche un projet durable en Ligue 1. Lille coche toutes les cases pour cet ancien coach du PSG, dont la carrière semble prometteuse après des succès en catégorie de jeunes », peut-on lire sur le site spécialisé, qui estime que l’ancien défenseur a déjà les armes pour mener à bien un projet aussi important que celui du LOSC malgré une expérience assez faible en tant que coach adjoint en équipe première puis de coach principal avec les U19 au PSG.