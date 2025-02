Lille tient son nouvel attaquant (officiel)

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Au lendemain de sa large victoire contre l’ASSE (4-1), Lille a officialisé ce dimanche la signature de son nouvel attaquant Chuba Akpom en provenance de l’Ajax Amsterdam dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 12 millions d’euros. « Aujourd’hui, c’est avec le LOSC que Chuba Akpom engage son avenir. Nul doute que ses qualités et son expérience offriront à l’effectif du LOSC un renfort de poids et de nouvelles possibilités offensives au moment d’aborder une seconde partie de saison extrêmement dense et riche, en Championnat, en UEFA Champions League et en Coupe de France » écrit le club dans son communiqué. Chuba Akpom débarque dans le Nord pour compenser le départ de Mohamed Bayo, lequel va lui finir la saison à Antwerp en Belgique.