LOSC ‍: Nabil Bentaleb vers une brutale fin de carrière

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Victime d’un malaise il y a quelques jours, le milieu de terrain Nabil Bentaleb a été pris en charge par le CHU de Lille mais une très mauvaise nouvelle a pris de l’ampleur à son sujet ces dernières heures.

Le 18 juin dernier, Nabil Bentaleb, le milieu de terrain algérien, avait été victime d’un malaise et a été pris en charge par le CHU de Lille. Quelques heures après son accident, le LOSC avait publié un communiqué se voulant rassurant sur l’état de santé du Fennec. RMC Sport nous apprend cependant que le joueur a en réalité été victime d’un malaise cardiaque durant une rencontre de five et que l’ancien joueur d’Angers a même été placé dans un coma artificiel. Un défibrillateur a été nécessaire ainsi que des massages cardiaques après son malaise. Ainsi, le joueur de 29 ans pourrait être contraint de mettre prématurément fin à sa carrière dans les prochaines semaines, bien que sa santé s’améliore et qu’il doit regagner son domicile dans les prochains jours.

Le dossier médical de Bentaleb étudié par la FFF

🚨 Alerte info : Selon nos informations, le malaise de Bentaleb était en réalité un arrêt cardiaque. Son dossier médical devrait maintenant être envoyé à la commission médicale de la FFF. Une fin de carrière est fortement probable.https://t.co/MtBMrWy8ui pic.twitter.com/tdXDJdGiKD — RMC Sport (@RMCsport) June 27, 2024

L’été dernier, un accord entre Lille et Angers avait rapidement été trouvé pour le transfert de Bentaleb mais le dossier avait traîné tout l’été en raison de problèmes cardiaques qui devaient être étudiés par la FFF. Suite à ce malaise, le dossier médical du joueur va une nouvelle fois être transmis par l’instance qui tranchera sur la suite à donner à sa carrière. A noter que Nabil Bentaleb possède un contrat avec le LOSC jusqu’en 2026 et que des discussions entre les assurances doivent avoir lieu prochainement afin de trouver un compromis concernant la situation contractuelle du joueur algérien. Si une fin de carrière est confirmée, c’est un coup bien sûr très dur pour le joueur mais également pour son club, lui qui était un élément essentiel du système de Paulo Fonseca l’an dernier.