Lille champion de France en 2025, le PSG est prévenu

Le Paris Saint-Germain a été une nouvelle fois sacré champion de France, pour cette saison 2023/2024. L'année prochaine, beaucoup de choses vont changer, notamment pour le club de la capitale. Lille pourrait en profiter.

Comme l'avait annoncé Kylian Mbappé au début de la saison, le PSG est bien le grand favori et l'OGC Nice ne pouvait pas embêter les Parisiens. À l'aube de la 32e journée de la Ligue 1, les Aiglons sont cinquièmes et Paris a décroché son 12e titre de champion de France dans son histoire. Un record encore plus consolidé. La saison prochaine, le PSG va perdre Kylian Mbappé et devra trouver un joueur capable de le remplacer. L'attaquant français est systématiquement le meilleur buteur du championnat depuis l'exercice 2018/2019. Lille est l'une des équipes les plus séduisantes et régulières de la Ligue 1, avec des joueurs internationaux, des talents bruts et un coach révolutionnaire. Pour Elton Mokolo, le LOSC est l'équipe qui a le plus de chances de pouvoir offrir une réelle concurrence au PSG la saison prochaine.

Lille, le futur concurrent du PSG en Ligue 1 ?

𝟰 𝘿𝙤𝙜𝙪𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙢𝙢𝗲́𝙨 𝙖𝙪𝙭 𝙏𝙧𝙤𝙥𝙝𝗲́𝙚𝙨 𝙐𝙉𝙁𝙋 ! 👏



Paulo Fonseca nommé pour être élu meilleur entraîneur de @Ligue1UberEats, Edon Zhegrova meilleur joueur, Lucas Chevalier meilleur gardien et Leny Yoro meilleur espoir !



« Pour moi, l’équipe calibrée pour aller chercher le PSG, encore plus sans Kylian Mbappé, ça peut être Lille. Mais cela dépend du maintien ou non de Paulo Fonseca. Pour avoir été avec Olivier Létang face à Aston Villa, c’est beaucoup plus qu’une équipe, c’est un projet. J’ai l’impression que tout est axé terrain du côté de Lille, que ça soit dans l’optimisation des profils, la recherche dans le mercato, la logique interne avec le centre de formation. Tous ces éléments me font penser que Lille peut refaire ce qu’ils ont fait en 2021. Je suis très curieux de savoir ce qu’ils vont faire cet été » a affirmé le chroniqueur lors de son émission Tour d’Europe, diffusée sur Eurosport. Il faudra néanmoins savoir si les Doges vont réussir à conserver leurs éléments forts. Leny Yoro, Jonathan David et même Paulo Fonseca sont très courtisés. Depuis l'arrivée de QSI, le PSG a perdu trois fois le titre en Ligue 1. La première année, en 2012, avec Montpellier, en 2017 avec l'AS Monaco et la dernière en date, en 2021, avec justement Lille.