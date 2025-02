Nabil Bentaleb de retour, miracle à Lille

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Victime d’un arrêt cardio-respiratoire en juin 2024, Nabil Bentaleb a officiellement reçu le feu vert de la FFF pour reprendre la compétition.

Excellente nouvelle pour Lille et pour Nabil Bentaleb. Le club nordiste et le joueur algérien ont reçu ce mercredi soir le feu vert de la Fédération française de football pour la reprise du joueur, victime d’un arrêt cardio-respiratoire au début de l’été 2024. « Ce soir, la commission médicale de la Fédération Française de Football se réunissait afin de constater l’évolution de la situation médicale de Nabil Bentaleb et de statuer sur son avenir personnel et sportif. Au regard des derniers examens et résultats médicaux, la commission s’est prononcée positivement et a rendu un avis favorable en vue de la reprise de la pratique du football en compétition du joueur » s’est réjouit le LOSC sur son site officiel.

𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗜𝗠𝗠𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗕𝗢𝗡𝗛𝗘𝗨𝗥 ! 🤩



Nabil Bentaleb a reçu, ce soir, le feu vert afin de faire son retour sur les terrains 🔙



L'ensemble du Club, ses dirigeants, le staff et les joueurs se réjouissent de cette très très belle nouvelle !



Nabil, nul doute que le peuple… pic.twitter.com/XPnevB9qMn — LOSC (@losclive) February 12, 2025

Président du club nordiste, Olivier Létang a fait part de son bonheur à l’idée de revoir Nabil Bentaleb sur les terrains. « C’est un réel bonheur, d’un point de vue personnel et humain d’abord, de recevoir ce soir cette nouvelle pour Nabil, pour sa famille, après la longue et difficile épreuve qu’ils ont traversée. La peur, le doute, laissent aujourd’hui place à l’optimisme et au plaisir de voir Nabil retrouver la santé ainsi que la possibilité de faire simplement ce qu’il aime par-dessus tout, à savoir jouer au football » s’est félicité le président du LOSC. Une excellente nouvelle pour le joueur donc mais aussi pour Bruno Genesio, qui va bénéficier d’un renfort inattendu au milieu de terrain pour la fin de saison.