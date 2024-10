Chevalier l’arme anti-Madrid, le Barça craque

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Performant avec le LOSC, Lucas Chevalier va forcément attirer l’attention de clubs plus ambitieux comme le FC Barcelone. Le gardien lillois apparaît effectivement sur la liste de cibles du Barça pour l’été prochain.

Bruno Genesio garde les pieds sur terre. Si l’entraîneur de Lille a pris le dessus sur ses homologues Carlo Ancelotti et Diego Simeone cette saison, c’est en partie grâce aux exploits de Lucas Chevalier dans la cage. Le gardien du LOSC a rendu d’excellentes copies lors des exploits contre le Real Madrid (1-0) et l’Atlético (1-3). Du coup, son coach espère retarder son départ. « J'espère qu'il restera à Lille encore quelque temps », confiait le technicien devant les médias vendredi. L’information révélée par le média Relevo sera donc accueillie comme une mauvaise nouvelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

D’après nos confrères en Espagne, Lucas Chevalier fait partie de la liste de cibles du FC Barcelone. Le club catalan cherche un gardien pour l’été prochain afin de concurrencer Marc-André ter Stegen, gravement touché à un genou, et dont on ignore s’il pourra revenir à son niveau. Quant à la doublure Iñaki Peña, son avenir reste incertain, tandis que le Polonais Wojciech Szczesny a seulement signé jusqu’à la fin de la saison. Le détail rassurant pour Lille et Bruno Genesio, c’est que Lucas Chevalier n’est pas la priorité du Barça.

Chevalier n'est pas (encore) la priorité

Les Blaugrana, qui convoitent également le Niçois Marcin Bulka, ont surtout un faible pour le rempart du FC Porto Diogo Costa. Mais les 45 millions d’euros réclamés ainsi que la concurrence de Manchester City refroidissent le club catalan. La piste Lucas Chevalier pourrait donc remonter en haut de la pile d’ici l’été prochain. Le Lillois de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2027, serait estimé à environ 20 millions d’euros. Un montant abordable pour le Barça qui permettrait au Français de franchir un cap, et d’enfin convaincre le sélectionneur Didier Deschamps.