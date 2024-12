Instagram est cassé, Lille est mort de rire

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Petite panique chez de nombreux utilisateurs du réseau social Instagram ce mercredi, une panne a largement gêné l’utilisation de la plateforme gérée par Meta, qui possède aussi WhatsApp et Facebook. Dans ces cas-là, tout le monde a le même réflexe, celui d’aller voir sur les autres réseaux s’il s’agit d’un cas isolé, ou si la panne est d’envergure et touche d’autres personnes. Instagram a fini par retrouver une activité normale après plusieurs heures de messages d’erreurs et d'impossibilité de se connecter pour certains utilisateurs.

Cette mésaventure a visiblement inspiré le Community Manager du LOSC, qui en a profité pour faire un petit clin d’oeil à cet évènement dans un message célébrant la victoire de son équipe en Ligue des Champions… sur X. « Instagram is down, we look up », que l’on pourrait traduire par « Instagram est à terre, nous regardons en haut ». Car forcément, dans les pays anglophones ou non, le hashtag #instagramdown s’est retrouvé en tendance pendant plusieurs heures. La victoire de Lille a permis de penser à autre chose pendant deux petites heures pour les fans nordistes.