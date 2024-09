Anthony Martial, la réponse est limpide

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ de Manchester United fin juin, Anthony Martial est toujours à la recherche d’un club et ces derniers jours, Lille a été associé à l’ancien buteur de l’OL et de l’AS Monaco.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Lille va-t-il profiter de la situation contractuelle de certains joueurs pour s’offrir un ou plusieurs renforts dans les jours à venir ? La question se pose notamment en ce qui concerne Anthony Martial, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United au mois de juin et qui a été associé aux Dogues ces derniers jours. L’international français pourrait être intéressé par la perspective de retrouver la Ligue 1, dans un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Anthony Martial au LOSC et au Mondial 2026, le pari fou ! https://t.co/8xEtNrQmhm — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2024

Mais alors que la piste lilloise semblait cohérente, il y a finalement peu de chances de voir débarquer Anthony Martial à Pierre Mauroy dans les jours à venir. Au micro de DAZN après la défaite de son équipe face au PSG dimanche soir (1-3), le président lillois Olivier Létang a démonté la rumeur Anthony Martial, affirmant que le LOSC était suffisamment armé dans ce secteur de jeu. « Des contacts avec Anthony Martial ? Non, aucun. Vous savez que je n’ai pas pour habitude de stocker les joueurs. On a Jonathan David, Mohamed Bayo et on vient d’enregistrer l’arrivée de Matias Fernandez-Pardo. C’est déjà trois solutions pour un poste » a lancé le président du LOSC au micro du diffuseur principal de la Ligue 1.

Autrement dit, la piste Anthony Martial n’est pas étudiée par Lille et cela même si cette arrivée aurait sans doute faire le bonheur de Bruno Genesio. L’ancien coach de Rennes devra donc se contenter de David, Bayo et Fernandez-Pardo pour la saison à venir, ce qui risque d’être un peu juste avec la Ligue des Champions. Reste maintenant à voir où rebondira Anthony Martial, à la recherche d’un projet attractif sportivement et qui a encore du jus à seulement 28 ans.