Le LOSC c'est mieux que l'OL et l'OM, cet ancien du PSG a tranché

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le LOSC se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund. Thomas Meunier a déjà hâte de se frotter à son ancienne équipe, lui qui pense que les Dogues ont le niveau pour passer au prochain tour.

Le LOSC espère être à la hauteur face au Borussia Dortmund pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les joueurs de Bruno Genesio ont pas mal impressionné cette saison dans la compétition et ont des arguments à faire valoir pour éliminer les Marsupiaux. Il faudra pour cela élever le niveau de jeu et digérer la gifle reçue au Parc des Princes en Ligue 1 face au PSG. S'il y a bien un joueur qui a hâte de jouer contre le Borussia Dortmund, c'est Thomas Meunier. Le latéral belge a évolué sous les couleurs du club de la Ruhr et reste persuadé que le LOSC a une grande chance à jouer. D'ailleurs, pour lui, le club lillois est le deuxième meilleur club derrière le PSG et doit le réaliser.

Thomas Meunier adore le LOSC

Ces dernières heures lors de quelques mots échangés avec L'Equipe, l'ancien du Paris Saint-Germain a en effet indiqué concernant le niveau du LOSC : « J'ai parfois l'impression que le LOSC se sous-estime. Depuis que le Qatar a racheté le PSG, ils ont été deux fois champions de France (2011, 2021), donc sur la période, Lille est le meilleur club de France après Paris et je n'ai pas l'impression qu'il soit reconnu pour sa progression. C'est sain, stable, ça ne fait pas de vagues, c'est terre à terre et j'aime ça. Mais à cause de ça, il n'a pas le statut qu'il mérite ». Aux Dogues de jouer ce mardi soir au Signal Iduna Park afin de se mettre dans les meilleures conditions avant la rencontre retour à Lille. Reste à savoir si Thomas Meunier sera lui aligné par Bruno Genesio.