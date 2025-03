Lille ‍: Le diamant Ayyoub Bouaddi choque l'Europe

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Lille a été chercher un superbe résultat ce mardi soir sur la pelouse de Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (1-1). Ayyoub Bouaddi a été l’un des grands artisans de la belle performance des Dogues.

Titulaire aux côtés de Ngalayel Mukau et de Benjamin André à seulement 17 ans en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Ayyoub Bouaddi a passé le test avec succès face au Borussia Dortmund. Le milieu de terrain né à Senlis a confirmé son énorme potentiel déjà entrevu depuis le début de la saison. Une très belle réussite pour Bruno Genesio, lequel peut se féliciter de l’éclosion et de la progression de sa jeune pépite. A présent, toute l’Europe connaît ce crack du LOSC, et les commentaires positifs à l’égard d’Ayyoub Bouaddi ne manquent pas sur les réseaux sociaux après le match nul en Allemagne.

LdC : Solide, le LOSC accroche Dortmund en Allemagne https://t.co/ATc9GI9uv0 — Foot01.com (@Foot01_com) March 4, 2025

« Ayyoub Bouaddi réalise un match tellement solide contre le Borussia Dortmund ! Il a seulement 17 ans mais il fait preuve d'une maturité déconcertante ! », « Parlons un peu de la prestation qu’a sorti Bouaddi a seulement 17 ans sur la pelouse de Dortmund en huitièmes de finale de LDC. Physiquement et techniquement c’est fantastique ! », « Montez dans le train Bouaddi à la place de Fabian Ruiz », « On va continuer combien de temps à faire semblant que ce que fait Ayoub Bouaddi à 17 ans c’est normal ? », « Ayyoub Bouaddi est entrain de sortir un match de TRÈS haut niveau face à Dortmund, quelle maturité ! », « Ayyoub Bouaddi, c’est la confirmation d’un futur grand, on n’a pas fini de parler de lui » ou encore « Bouaddi a perdu un ballon dans le match ou pas ? Vraie question. L’aisance du petit est remarquable » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

A priori, l'immense talent du milieu de terrain du LOSC n’a échappé à personne. C’est de toute évidence un futur grand joueur que compte le club nordiste avec Bouaddi, lequel aura sans doute un rôle clé à jouer pour la qualification de Lille la semaine prochaine en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.