Lamouchi au LOSC, Létang surprend tout le monde

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Paulo Fonseca va quitter le LOSC dans les prochains jours. Le Portugais est annoncé proche de rejoindre l'AC Milan, ce qui va forcer les Dogues à trouver son remplaçant.

Le LOSC disputera les barrages de la Ligue des champions après avoir terminé 4e de Ligue 1. Une belle saison sous les ordres de Paulo Fonseca. Mais le Portugais va prochainement quitter le navire afin de rallier un plus grand club. Si l'OM lui faisait les yeux doux, le technicien va vraisemblablement rejoindre l'AC Milan. De son côté, le club lillois va donc devoir lui trouver un remplaçant. Pas mal de pistes sont ouvertes. Mais les Dogues ne devront pas se louper, alors que pas mal de changements sont déjà annoncés lors de l'intersaison. Selon Bertrand Latour, l'heureux élu pourrait être... Sabri Lamouchi.

Lamouchi, la surprise du mercato lillois ?

🚨Sabri Lamouchi en direction de Lille ?@LatourBertrand livre ses toutes dernières informations à propos du poste d'entraineur à Lille dans l'Équipe de Choc ! #EDC pic.twitter.com/RVSnZG98J0 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 27, 2024

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet indiqué que l'ancien footballeur était un profil qui plaisait beaucoup à Olivier Létang. « Létang travaille activement. Le nom de Lamouchi revient pas mal du côté de Luchin. Je me suis informé. J'étais surpris. Il avait viré Lamouchi de Rennes avant de mettre Julien Stéphan. Il y eu un réchauffement entre les deux hommes et une arrivée est donc possible. A noter qu'un autre nom est ressorti : Bruno Genesio », a notamment indiqué Bertrand Latour, qui n'a pas manqué de faire réagir les fans et observateurs du LOSC, pas vraiment convaincus par le profil de Sabri Lamouchi. Ce dernier n'a plus eu d'expérience depuis celle à Cardiff en 2023. Et ce n'était pas un franc succès. En tout cas, cet été en Ligue 1, c'est une énorme valse des entraineurs qui aura lieu. Nice, Rennes, Lille ou encore l'Olympique de Marseille se cherchent un nouvel homme fort pour redonner un coup de fouet à leur projet respectif. Et il ne faudra pas se tromper.