Bruno Genesio, le départ qui terrorise Lille

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Le LOSC réalise une saison satisfaisante avec Bruno Genesio. L'ancien coach de l'OL utilise intelligemment un effectif bien construit. Néanmoins, cette belle harmonie est menacée. De très nombreux départs sont attendus, Genesio va-t-il en faire partie ?

Les belles soirées européennes ont laissé place à un sprint final stressant pour Lille. Très séduisant pendant plusieurs mois avec une série d'invincibilité de septembre à janvier, le LOSC est plus à la peine en ce moment. La Ligue des champions s'est terminée sur une élimination rageante contre Dortmund. En Ligue 1, le club nordiste est tombé à la 6e place du classement après 4 défaites sur les 8 derniers matchs. Les Dogues ne sont pas sûrs de revenir en C1 la saison prochaine. Ce serait un coup dur sur le plan économique. Pas facile dans ces conditions de retenir certains talents d'autant que des cadres vont s'en aller quoi qu'il arrive.

Génésio participera t-il à l'exode lillois ?

En fin de contrat, le meilleur buteur lillois Jonathan David va quitter le LOSC libre. Le milieu Angel Gomes devrait l'imiter puisque son bail expire à la même date. Lucas Chevalier pourrait aussi partir puisqu'il est très convoité au mercato, le PSG faisant partie de ses plus sérieux prétendants. Edon Zhegrova est aussi annoncé sur le départ, ce qui ne ravit pas les supporters lillois. Cela ne va pas s'arranger car, selon le site Live Foot, l'entraîneur Bruno Genesio n'est pas assuré de rester non plus.

𝑬𝒁 2️⃣3️⃣⚡️



Lors de son dernier Derby du Nord à la maison, Edon avait brillé 🤩 pic.twitter.com/ZpqDHTPeW0 — LOSC (@losclive) March 22, 2025

Passé par l'OL et Rennes, il s'est refait une belle santé dans le Nord. Les succès du LOSC contre le Real Madrid et l'Atlético notamment ont marqué les esprits en Europe. Alors que plusieurs grosses écuries européennes sont en quête d'un nouvel entraîneur, le nom de Génésio revient souvent dans les short-list. Live Foot précise que l'entraîneur français sera attentif à chaque offre sur le marché. Autant dire que Lille serait inspiré de finir dans le top 4 de Ligue 1 pour rejouer la Ligue des champions. Une compétition dont raffole Bruno Genesio, l'un des grands spécialistes des exploits face aux cadors du vieux continent.