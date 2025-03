LOSC ‍: Barça, PSG et Real, la guerre éclate pour Chevalier

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Brillant dans les buts de Lille depuis plusieurs mois, Lucas Chevalier sera l’un des gardiens les plus courtisés du prochain mercato. Et le PSG aura de la concurrence pour s’offrir le dernier rempart du LOSC.

A seulement 23 ans, Lucas Chevalier pourrait bien être le gardien le plus courtisé du prochain mercato. Brillant sous les couleurs lilloises depuis plusieurs mois, le natif de Calais est notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui cherche un successeur à Gianluigi Donnarumma. Le LOSC espère pouvoir conserver son néo-international français, sous contrat jusqu’en 2027, mais la tâche ne sera pas simple. D’autant que le PSG n’est pas le seul club sur les rangs pour s’offrir le très courtisé Lucas Chevalier au mercato. Le média espagnol Todofichajes révèle que les cadors de la Liga espagnole sont également sur les rangs et notamment le FC Barcelone, qui doute du retour à son meilleur niveau de Marc-André Ter Stegen, gravement blessé au genou au début de la saison.

You need to know about this goalkeeper 🚨



Lucas Chevalier is only 23 😳@losclive | #UCL pic.twitter.com/yNrsPPUj8v — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 14, 2024

Afin de préparer l’avenir, le club blaugrana verrait d’un très bon oeil la venue de Lucas Chevalier, qui présente toutes les caractéristiques recherchées par les grands clubs européens, avec un mixe parfait entre la jeunesse (23 ans) et une expérience déjà conséquente en Ligue 1 et en coupe d’Europe. Le média espagnol révèle qu’en plus du Barça, le Real Madrid suit également la situation de Lucas Chevalier, mais davantage pour les années à venir puisque le club merengue ne souhaite pas tourner la page Thibaut Courtois tout de suite. Autant dire qu’avec de tels clubs à ses trousses, Lucas Chevalier ne devrait pas manquer d’offres l’été prochain.

La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par son président Olivier Létang pour un potentiel transfert et surtout, où le gardien d’1m89 souhaitera poursuivre sa carrière. Chez les supporters lillois, on espère bien sûr que Lucas Chevalier prendra la décision de rester chez les Dogues. Un scénario qui ne sera possible que si Lille parvient à arracher sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions.