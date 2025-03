7-0 pour le PSG, Lille enrage après son naufrage

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Lille n’a pas fait le poids samedi face au PSG en s’inclinant lourdement au Parc des Princes (4-1). Une rouste qui a mis le président lillois Olivier Létang dans une colère noire.

A trois jours de son 8e de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, le LOSC avait un test grandeur nature sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. L’équipe de Bruno Genesio a littéralement explosé en vol, s’inclinant lourdement 4-1 face au leader de la Ligue 1. La première mi-temps a mis en lumière la différence de niveau colossale qu’il existe entre les deux représentants français en 8es de finale de C1, les Dogues ayant encaissé quatre buts en l’espace de quarante minutes. Au-delà du résultat, ce sont les attitudes des joueurs lillois qui ont fâché leur président Olivier Létang. Ce dernier n’a pas mâché ses mots en zone mixte après la débâcle de son équipe, pointant un véritable problème dans l’attitude de ses joueurs, qui auraient facilement pu en prendre six ou sept samedi au Parc des Princes selon lui.

« Ce que j’ai dit aux garçons dans le vestiaire : sur un match comme celui-là, ils veulent tous jouer des matches de haut niveau, mais on ne peut rien attendre si on n’a pas des valeurs fondamentales comme le courage, la personnalité, le caractère. Vous l’avez tous vu en première période. S’il y a 6 ou 7-0, il n’y a rien à dire. Il y a une vraie alerte sur les attitudes, c’est ça qui m’a le plus dérangé » a regretté Olivier Létang avant de conclure. « Ce qu’on a vu en première période, ce n’est juste pas possible. Il faut que tout le monde se rende compte et soit aligné sur nos ambitions » a mis en garde le président du LOSC, lequel n’a pas l’intention de revoir son équipe se fait marcher dessus sans réagir de cette façon d’ici à la fin de la saison. Bonne nouvelle, les coéquipiers de Lucas Chevalier n’auront plus à affronter le PSG. Un vrai soulagement pour Lille au vu de la claque infligée par l’équipe de Luis Enrique ce samedi soir.