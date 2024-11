David coûte trop cher, Lille a trouvé son successeur

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat, Jonathan David a de grandes chances de quitter Lille l’été prochain. Le LOSC aura du mal à satisfaire les prétentions salariales de son attaquant. Au lieu d’insister, le club nordiste commence à préparer sa succession et tient peut-être la perle rare en Belgique.

Pour les grands d’Europe, Jonathan David représente une occasion en or. L’attaquant du LOSC continue d’empiler les buts en s’approchant de la fin de son contrat l’été prochain. Sa situation n’a pas échappé à Liverpool, Arsenal et à Manchester United en Angleterre. Ni à la Juventus Turin, le dernier adversaire des Dogues (1-1) en Ligue des Champions, match durant lequel l’international canadien a marqué mardi. Cette rude concurrence peut permettre à Jonathan David de prétendre à un salaire confortable et incompatible avec les finances de Lille qui tente de le prolonger.

David sur le départ

« J'espère réussir à le convaincre de rester, confiait le co-propriétaire du LOSC Alessandro Barnaba cette semaine à La Gazzetta dello Sport. En même temps, certains salaires sont hors de notre portée. Et au-delà de l'échéance de son contrat, nous avons toujours laissé partir ceux qui recevaient des offres importantes. » Il n’est pas difficile de comprendre que le club nordiste est mal embarqué. Jonathan David pourrait même être transféré cet hiver en cas d'offre intéressante.

🐶🇫🇷 Cette semaine, mon scoop était dédié à Kevin Denkey, ciblé par la direction du #LOSC en vue de remplacer Jonathan David. #mercato #JPL pic.twitter.com/9CW63GxiW1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 8, 2024

Ce n’est pas un hasard si le pensionnaire de Ligue 1 prépare déjà la succession de son meilleur buteur. En effet, le journaliste Sacha Tavolieri nous apprend que Lille s’intéresse à Kévin Denkey (23 ans). La direction lilloise a entamé des discussions pour le transfert de l’attaquant du Cercle Bruges, club belge détenu par le propriétaire monégasque Dimitri Rybolovlev. Mais le prix réclamé pour le Togolais serait jugé trop élevé. A noter que l’avant-centre auteur de 11 buts cette saison toutes compétitions confondues est estimé à 26 millions d’euros, lui dont le bail expire en 2026.