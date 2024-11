Le LOSC mis en vente, le coup de tonnerre

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Auteur d’un bon début de saison et de belles performances en Ligue des Champions, le LOSC a pris un nouveau tournant sportif depuis l’arrivée de la nouvelle direction. Cependant, le club nordiste est désormais à vendre, comme l’a confirmé son propriétaire.

Tous les voyants sont au vert pour le LOSC. Le club nordiste réalise un début de saison 2024/2025 de très bonne facture. Quatrième de Ligue 1 et auteur de belles performances en Ligue des Champions avec des victoires de prestige contre le Real Madrid et l’Atlético, Lille écrit une belle page de son histoire depuis plusieurs années, avec notamment un titre de champion de France et un Trophée des Champions glanés devant le PSG en 2021. Le tout en parvenant à conserver ses meilleurs joueurs comme Jonathan David, arrivé dans le Nord en 2020 pour remplacer Victor Osimhen. Néanmoins, le propriétaire des Dogues, Alessandro Barnaba, a laissé entendre que le LOSC était en vente au cours d’une interview accordée ces dernières heures à La Gazzetta Dello Sport.

Le LOSC bientôt vendu par son propriétaire ?

🚨🚨🚨 Selon @lavoixdunord, le propriétaire du LOSC (Alessandro Barnaba) ouvre la porte à une vente du club !



"Il y a tjs un bon moment pour acheter et pour vendre. Après avoir assaini les comptes, ns sommes dans une bonne période pour vendre, ns ne sommes pas pressés"#Losc pic.twitter.com/0so2Kms47k — LOSC FANS ONLINE 🔴⚪ (@LoscFansOnline) November 5, 2024

La nouvelle direction symbolisée par le président Olivier Létang arrivé en décembre 2020 a réalisé un travail exceptionnel pour rembourser les nombreuses dettes de Gérard Lopez, parti pour Bordeaux : «Il y a toujours un bon moment pour acheter et un bon moment pour vendre. En général, nous investissons pour 3 à 5 ans. Après avoir assaini les comptes et consolidé le projet sportif, nous sommes dans une bonne période pour vendre, mais nous ne sommes pas pressés. Si une offre intéressante se présente, nous la prendrons en considération, sinon nous continuons», a ainsi affirmé Barnaba. Sur le plan sportif, le LOSC reçoit la Juventus ce mardi en Ligue des Champions avant de se déplacer sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche pour un choc entre pensionnaires du top 5. Deux nouvelles échéances pour confirmer que Lille est bien l’un des clubs français les plus réguliers depuis de nombreux mois désormais avant de voir une nouvelle tête éventuellement prendre le relais prochainement.