Pour Guardiola, Mourinho et Ancelotti, Genesio reste une énigme

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Après l’exploit du LOSC face au Real Madrid (1-0) mercredi en Ligue des Champions, l’entraîneur Bruno Genesio peut se vanter d’avoir battu ses prestigieux homologues Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti. Aucun d’entre eux n’a la recette pour battre le coach lillois, contrairement à Patrice Garande.

Souvent moqué par le passé, Bruno Genesio est à prendre au sérieux. L’entraîneur du LOSC vient de réaliser un bel exploit en battant le Real Madrid dirigé par Carlo Ancelotti. Un succès qui lui permet de compléter une sacrée collection. Le technicien français, tombeur du Manchester City de Pep Guardiola avec l’Olympique Lyonnais il y a quelques années, et plus récemment du Fenerbahçe de José Mourinho au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, a décidément un don pour surprendre ses homologues les plus prestigieux.

Garande l'a fait deux fois

Mais contrairement à eux, Patrice Garande a su venir à bout d’une équipe de Bruno Genesio. L’ancien tacticien de Caen a même battu son OL à deux reprises en Ligue 1 (3-2 en janvier 2017) et en Coupe de France (1-0 en mars 2018). « La recette pour le battre ? Il n’y a pas de secret ! La première chose, c’est déjà de faire comprendre à mes joueurs que c’est possible, a réagi le technicien avec humour pour So Foot. Normalement, il n’y a pas photo quand tu es le Stade Malherbe Caen. Le premier travail à mener est d’ordre psychologique : on joue Lyon, tout le monde pense qu’on n’a aucune chance, ils sont plus forts, mais le foot fait que sur un match, il peut se passer des choses. » Ces victoires n’empêchent pas Patrice Garande de placer Bruno Genesio parmi les références françaises.

3 - Entraîneurs ayant battu Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti en compétition européenne :



Diego Simeone

Jürgen Klopp

🆕 Bruno Génésio



Mister. #LOSCRMA pic.twitter.com/t7VZkevlxr — OptaJean (@OptaJean) October 2, 2024

« Il a fait des choses, Bruno ! Il a de la bouteille. Quand il entraînait Lyon, il avait beaucoup de pression. Pour moi, il est capable d’entraîner dans les grands et les très grands clubs. Je n’aime pas trop faire de classement, mais il fait partie de ceux qui n’ont plus grand-chose à prouver. Le réduire à des coups contre le Real ou contre Manchester, c’est très réducteur. Il a prouvé sur la durée qu’il était à la hauteur. En France, je trouve qu’on n’apprécie pas nos entraîneurs à leur juste valeur. Derrière Didier Deschamps, Zinédine Zidane, Christophe Galtier et Rudi Garcia ces 10 dernières années ? Voilà, vous avez la réponse ! Vous l’avez situé. Il est parmi les tout meilleurs », a estimé Patrice Garande.