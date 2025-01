Naples attaque Lille pour Edon Zhegrova

Olivier Létang ne cesse de le répéter, il n’est pas question pour Lille de s’affaiblir cet hiver en vendant ses meilleurs joueurs. Ce qui n’empêche certains clubs de tenter leur chance, comme pour Edon Zhegrova.

Après une première partie de saison réussie, Lille a logiquement braqué les projecteurs sur certains de ses joueurs. Meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David attire les convoitises alors qu’il sera libre en juin prochain. Mais l’international canadien n’est pas le seul joueur du LOSC à susciter la gourmandise des grands clubs européens. Depuis la saison dernière, Edon Zhegrova est lui aussi surveillé de près. Et même si pour l’instant, sa saison 2024-2025 est un cran en-dessous de la précédente, l’international kosovar reste très suivi. La preuve, Fabrizio Romano révèle que les dirigeants de Naples ont approché l’état-major de Lille au cours des derniers jours afin de leur témoigner leur intérêt pour Edon Zhegrova.

🚨🔵 Not only Casadei deal, talks on... Understand Napoli have also approached Lille this week for Edon Zhegrova as he’s high on their list.



Napoli appreciate Zhegrova but Lille are not opening doors to January exit so far, not making it easy as they want to keep him. pic.twitter.com/leh4LZek2C