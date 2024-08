Lemar, le gros coup de Lille au mercato ‍!

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Qualifié pour la Ligue des Champions, Lille pourrait profiter d’une petite rallonge financière de l’UEFA pour réaliser un ou deux gros coups lors de cette dernière journée du mercato et cible notamment Thomas Lemar.

Avec seulement 13 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts cet été, Lille est très raisonnable mais la qualification pour la Ligue des Champions va peut-être permettre à Olivier Létang de faire une ou deux folies lors de cette dernière journée du mercato. A date, les Dogues ont fait venir Ethan Mbappé, Aïssa Mandi, Thomas Meunier, Ngal'ayel Mukau et Osmane Sahraoui, une liste à laquelle il faudra peut-être rajouter Thomas Lemar dans les heures à venir. Et pour cause, El Chiringuito nous apprend ce vendredi que l’international français de l’Atlético de Madrid fait partie des joueurs suivis par le LOSC pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio à la dernière minute.

Lille fonce sur Thomas Lemar

Cité à l’Olympique de Marseille il y a un an, l’ancien Monégasque est finalement resté chez les Colchoneros, mais la concurrence est si forte à l’Atlético qu’il pourrait partir en cette fin de mercato. Dans cette optique, Lille s’est positionné pour conclure rapidement le deal, mais devra faire face à la concurrence de Galatasaray. Le club turc est en passe de perdre Wilfried Zaha, lequel va s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais et pour compenser ce départ, le nom de Thomas Lemar a été coché par les dirigeants stambouliotes. Sur le papier, la piste est très sexy pour le LOSC et la question sera maintenant de savoir quelle somme il va falloir débourser pour convaincre l’Atlético de Madrid, qui avait payé 72 ME à l’AS Monaco pour le recruter en 2018. Depuis, sa cote s’est bien sûr effondré et cela même si son bail avec l’Atlético court encore jusqu’en juin 2027.