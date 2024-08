Lille tente l'énorme coup Anthony Martial ‍!

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Son nom avait été glissé par L’Equipe du côté de l’OM mais c’est bien Lille qui pourrait enclencher la seconde pour tenter de recruter Anthony Martial lors de ce mercato estival.

Dans un dossier consacré aux joueurs libres, L’Equipe avait glissé un nom à l’Olympique de Marseille, celui d’Anthony Martial. Une idée qui n’était pas dénuée de sens puisque le club phocéen recherche au moins un attaquant, et l’ancien buteur de Manchester United est libre de tout contrat. A priori, l’OM a d’autres pistes sous le coude, comme celles menant à Youssoufa Moukoko et à Eddie Nketiah. Cela ne veut pas dire pour autant qu’Anthony Martial ne reviendra pas en Ligue 1 dans les semaines à venir. Au contraire, d’autres clubs sont intéressés par le profil de celui qui a porté les couleurs de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais.

A en croire le journaliste Lyall Thomas de Sky Sports, Lille figure parmi la liste des prétendants d’Anthony Martial et pourrait rapidement dégainer une offre à celui qui est resté neuf ans à Manchester United et qui se retrouve désormais libre de tout contrat. « L’Atalanta Bergame envisage de recruter un attaquant après la blessure de Scamacca (rupture des ligaments croisés, absent 7 mois) et a établi une liste sur laquelle figure Anthony Martial. Lille est également dessus suite à son départ de Manchester United » a publié sur X le journaliste de Sky Sports, qui confirme que le LOSC pourrait rapidement dégainer une proposition de contrat à Anthony Martial, même si les exigences financières de l’international français pourraient refroidir l’état-major nordiste.

Lille intéressé par Martial... si David part ?

Bien que cela ne soit pas précisé par Sky, on peut aisément imaginer qu’une potentielle signature de Martial à Lille dépend avant tout de l’avenir de Jonathan David. A un an de la fin de son contrat, le meilleur buteur nordiste de ces dernières années ne sera pas retenu en cas de belle offre. Mais aussi fou que cela puisse paraître et comme c’est le cas depuis plusieurs saisons, personne ne se bat pour recruter le redoutable attaquant canadien, qui sera donc titulaire ce mardi face à Fenerbahçe en barrage de Ligue des Champions. Reste maintenant à savoir combien de temps Anthony Martial restera libre de son côté. Nul doute que si l’Atalanta accélère pour le recruter, l’ancien Lyonnais pourrait se laisser tenter et le LOSC n’aurait aucun moyen de se battre.