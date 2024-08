Un ancien défenseur du PSG débarque à Lille

La qualification en Ligue des Champions va permettre à Lille de se montrer actif lors de cette dernière journée du mercato. Les Dogues ont notamment conclu un accord pour faire venir Mitchel Bakker.

En cette dernière journée du mercato, l’une des priorités du LOSC était de trouver un latéral gauche afin de compenser la blessure d’Ismaily, victime d’une opération au ménisque et qui sera absent au minimum deux mois. Les Dogues ont trouvé leur bonheur chez un champion d’Europe ce vendredi puisque selon Fabrizio Romano, un accord a été ficelé avec l’Atalanta Bergame pour le prêt d’un joueur bien connu en Ligue 1, Mitchel Bakker.

🚨🔴 Lille agree on deal with Atalanta to sign Mitchel Bakker as new left back on loan.



Understand Lille were in advanced talks for Sergio Reguilón but Spurs rejected their loan proposal. pic.twitter.com/KWv73ZPTpE