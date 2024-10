LOSC ‍: Pep Genesio donne la recette pour battre le Real

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Le LOSC a frappé fort en battant le Real Madrid qui n'avait plus connu la défaite depuis 36 matchs. Pep Genesio a encore frappé.

C’est un réel exploit que le LOSC a réalisé ce mercredi soir en s’imposant face au Real Madrid au terme d’un match parfait. Si le seul but du match a été marqué sur pénalty, les Lillois ont parfaitement tenu le choc, ne se contentant pas de défendre et mettant le feu à une équipe madrilène habituée à rouler sur les matchs européens. Le plan était parfait pour Bruno Genesio, qui a avoué avoir préparé à fond cette rencontre en s’appuyant sur le denier match des Merengue, bousculés dans le derby contre l’Atlético Madrid ce dimanche.

Genesio fait tomber les légendes du foot

« Ce que mon équipe a réussi est incroyable ! On essaie de mettre des choses en place mais on a besoin que les joueurs croient en notre plan pour que ce genre d'exploit puisse se produire. Il faut tout faire parfaitement, avec un gardien qui réalise des sauvetages décisifs, un buteur qui marque et un peu de chance. On a utilisé le match du Real de dimanche pour bien nous préparer. On a observé que le Real aimait faire mal à l'intérieur alors on a mis beaucoup d'intensité dans ce secteur même si on a parfois dû laisser la possession du ballon », a livré l’entraineur des Dogues qui n’hésite pas à dévoiler sa tactique pour faire tomber le Real Madrid.

🚨💣 BRUNO GENESIO FAIT PARTIE DES 𝟯 𝗦𝗘𝗨𝗟𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥𝗦 DU MONDE À AVOIR BATTU PEP GUARDIOLA, JOSÉ MOURINHO 𝗘𝗧 CARLO ANCELOTTI DANS LEUR CARRIÈRE.



RESPECTEZ CET HOMME ! 😭 https://t.co/oNXJ47r4ho pic.twitter.com/FUeVEiS77V — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 2, 2024

De quoi lui permettre d’accrocher une nouvelle étoile à son tableau de chasse, lui qui a déjà pris le meilleur sur José Mourinho cette année en barrages contre Fenerbahçe, et avait aussi fait tomber le Manchester City de Pep Guardiola avec l’OL en 2020. Désormais, c’est Carlo Ancelotti qui a subi les foudres de celui que l’on surnomme « Pep » Genesio et qui démontré qu’il arrive à faire se transcender ses équipes dans les grands matchs européens.