Brillant contre les gros clubs cette saison, Lille est plus en difficulté face aux équipes mal classées, comme c’est le cas de son prochain adversaire Montpellier. Un « problème mental » selon Bruno Genesio.

La saison de Lille est saluée par tous les observateurs, tant l’équipe de Bruno Genesio a réussi des performances remarquables que ce soit en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions. Les exploits face à la Juventus Turin, au Real Madrid ou à l’Atlético de Madrid parlent d’eux mêmes et les Dogues ont encore réalisé une grosse performance ce mardi face au Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la C1. En revanche, les coéquipiers de Benjamin André sont nettement plus en difficulté, et c’est paradoxal, face aux mal-classés en Ligue 1.

Cela tombe mal, le LOSC affronte Montpellier, lanterne rouge du championnat, ce samedi en fin d'après-midi. Interrogé à ce sujet en conférence de presse à la veille du match, Bruno Genesio a estimé que selon lui, le problème était mental chez ses joueurs. « Le point commun (entre toutes les contre-performances), c’est qu’elles sont face à des équipes mal classées. On peut se poser des questions : est-ce qu’on les aborde de la même manière mentalement que les autres matches ? Force est de reconnaître que non. Lorsque cela vous arrive une fois, cela peut être le hasard. Lorsque cela se reproduit plusieurs fois, cela ne peut pas être le hasard. Je pense qu’on a un vrai problème mental pour aborder ces matches » a souligné Bruno Genesio avant de conclure.

« C’est à nous de nous faire violence, de modifier cela et à nous, en tant que nous staff, de mettre des choses en place pour éviter ce genre de contre-performances. Il faut être prêt demain à 19h pour faire un match de Ligue 1. Un match de Ligue 1, c’est un match difficile où il faut être bons techniquement, tactiquement, physiquement, très présent mentalement du début jusqu’à la fin du match ». Les Dogues passeront au révélateur ce samedi face à Montpellier, pour voir s’ils ont réussi à gommer l’un de leurs rares points faibles de la saison ou si au contraire, le dernier du championnat réussira un exploit au stade Pierre-Mauroy.