Lille prolonge son jeune prodige de 16 ans

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Agé de 16 ans, Ayyoub Bouaddi est devenu fin 2023 le plus jeune joueur à évoluer dans une coupe européenne. Le milieu de terrain vient de prolonger jusqu'en 2027 avec Lille.

« Je suis fier et heureux de pouvoir continuer l’aventure avec le LOSC, mon club formateur, celui qui m’a donné ma chance et qui m’a permis de faire mes débuts en professionnels. Mes ambitions pour la saison prochaine ? Tout donner pour remplir les objectifs du club et rendre fiers nos supporters », a confié le joueur de 16 ans, tandis qu'Olivier Létang s'est, lui aussi, réjoui de voir le milieu de terrain continuer durablement sa carrière dans le Nord « Nous sommes très heureux et fiers d’annoncer la prolongation du contrat de Ayyoub, l’un des beaux symboles de la performance de notre centre de formation, plus que jamais au cœur de notre projet. Ayyoub est encore un très jeune joueur, mais il est intelligent et bien entouré, il travaille, il progresse et dispose déjà d’une expérience significative. Il a d’ailleurs marqué l’histoire des compétitions européennes en devenant le plus jeune joueur à démarrer une rencontre continentale. La prolongation de son contrat avec son club formateur démontre l’engagement et la volonté de poursuivre son apprentissage et son développement avec et au LOSC. C’est un engagement fort de la part d’Ayyoub et je tiens ainsi à le remercier particulièrement pour sa fidélité et sa loyauté. Ayyoub disputera sa deuxième saison au sein de l’effectif professionnel et il est désormais, malgré sa précocité, un joueur sur lequel nous comptons pour atteindre nos objectifs », a précisé le président du LOSC.