Lille ‍: Le PSG doublé, Madrid met le paquet pour Leny Yoro

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Lille jusqu’en 2025, Leny Yoro est l’une des cibles principales du PSG et du Real Madrid dans l’optique du mercato à venir et le club espagnol n’a pas l’intention de laisser filer le grand espoir français.

C’est à la fois la priorité du Paris Saint-Germain et celle du Real Madrid. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Leny Yoro sera extrêmement convoité lors du prochain mercato estival. Il faut dire que l’international espoirs français du LOSC s’est imposé durant cette saison 2023-2024 comme un joueur de référence à son poste au niveau européen. Considéré par les scouts des plus grands clubs comme l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération en défense centrale, le joueur de 18 ans va faire l’objet de négociations intenses entre le PSG, le Real Madrid et Lille dans les mois à venir.

Le club de la capitale française espère fait de Leny Yoro le futur patron de sa défense, mais c’est Florentino Pérez qui semble passer à l’offensive en premier dans ce dossier. A en croire les informations du site Defensa Central, le Real Madrid est prêt à envisager plusieurs scénarios pour convaincre Lille. Le premier serait de payer 25 millions d’euros pour recruter Leny Yoro, soit une somme inférieure à sa valeur marchande mais en contrepartie, de prêter le défenseur à Lille pour la saison 2024-2025 et de récupérer le joueur de manière définitive en juin 2025.

Le plan audacieux du Real Madrid pour s'offrir Leny Yoro

Cette tactique a deux avantages pour le Real Madrid, sous-payer le joueur, et faire en sorte qu’il continue à se développer dans son club formateur avant de rejoindre l’Espagne d’ici un an et demi. Si les Dogues venaient à refuser cette option, alors le Real Madrid pourrait sortir sa « spéciale » en période de mercato, à savoir convaincre le joueur de ne pas prolonger dans son club afin qu’il s’engage libre en juin 2025, un scénario catastrophe pour Lille. Dans les deux cas, le Real Madrid serait gagnant et ne récupèrerait le joueur qu’en 2025 mais à des conditions avantageuses. La question est maintenant de savoir si le PSG surenchérira et sera prêt à payer plus de 25 millions d’euros à Lille. La différence, c’est que Paris souhaitera certainement récupérer Leny Yoro dès juin 2024 et c’est sur ce point que le Real Madrid, toujours très astucieux, espère bien faire la différence pour rafler la mise.